'Reforzamos red eléctrica para prevenir nuevos apagones': CFE

La CFE afirmó que puso en marcha un reforzamiento a la red eléctrica del estadio para evitar apagones masivos por nuevas contingencias climáticas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que puso en marcha un reforzamiento de la red eléctrica en Nuevo León con el objetivo de evitar, en un futuro, más apagones masivos como los que se han registrado desde el pasado viernes en la urbe regia debido a las altas temperaturas y una posterior tormenta eléctrica.

La paraestatal informó que mantiene un despliegue operativo permanente en la entidad para atender las interrupciones del servicio y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura eléctrica en zonas prioritarias, como parte de una estrategia de respuesta inmediata y prevención de futuros apagones.

“De manera paralela, la CFE puso en marcha un reforzamiento de la red, que continuará hasta concluir la revisión integral de los circuitos y atender las solicitudes pendientes".

“La atención de la contingencia se ha acompañado de comunicación permanente con autoridades locales”, indicó la dependencia en un comunicado.

En este contexto, la CFE detalló que ya ha realizado 1,414 atenciones a reportes ciudadanos, además del reemplazo de 62 transformadores de distribución, la instalación de tres plantas de emergencia en servicios prioritarios, la sustitución de aproximadamente 3,800 metros de conductor y la reparación o cambio de 21 postes dañados.

El plan de trabajo incluye, de manera paralela, el reforzamiento de la red eléctrica, que se mantendrá hasta concluir la revisión integral de los circuitos y dar atención a las solicitudes pendientes, con el fin de mejorar la confiabilidad del suministro en la entidad.

La CFE indicó que estas acciones se realizan en coordinación permanente con autoridades estatales, municipales y legisladores, con quienes ha mantenido comunicación constante durante la atención de la contingencia.

Con ellos, la empresa sostuvo una reunión informativa en la que se presentaron las acciones de mantenimiento, la capacidad del sistema eléctrico y los proyectos de inversión en curso.

“Durante el encuentro, se atendieron los planteamientos de los legisladores y se acordó mantener abiertos los canales de comunicación”, señaló la autoridad.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la atención ciudadana, la CFE dijo que instaló cinco módulos de servicio en distintos puntos del área metropolitana: el Palacio Municipal y el Parque Tolteca en Guadalupe; la Macroplaza en Monterrey; y el Parque Jesús Hinojosa junto con el Teatro de la Ciudad en San Nicolás de los Garza, donde personal de la empresa recibe reportes y orienta a los usuarios.

“La CFE continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado, los municipios y las y los representantes populares para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el servicio eléctrico en Nuevo León".