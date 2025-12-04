Reforma para regular preventas de 'depas' en últimos detalles

Carlos de la Fuente aseguró que la reforma al Código Civil, que protege a quienes invierten en preventas de departamentos, podría aprobarse el 17 de diciembre

La reforma que busca blindar a los compradores frente a preventas fraudulentas de departamentos está en su etapa final, aseguró el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien adelantó que la propuesta podría aprobarse el 17 de diciembre, último día del periodo legislativo.

Desde el arranque del primer periodo del segundo año legislativo, se planteó como prioridad generar mecanismos que protegieran a las personas afectadas por fraudes inmobiliarios, especialmente en casos donde se invertía en torres de departamentos con la promesa de recibir una unidad en un plazo determinado, pero que nunca se entregaba o cuyas ofertas de compra eran canceladas sin explicación.

Aunque el tema permaneció detenido durante varias semanas, De la Fuente explicó que trabajan en los ajustes finales de una nueva modificación al Código Civil, con la intención de incluir también la regulación de la figura conocida como “oferta de compra”.