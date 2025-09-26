Reforma busca transparencia en precios de hospitales privados

Alena Kharissova y el senador Waldo Fernández propusieron una reforma para que hospitales privados transparenten y actualicen constantemente sus costos.

La chica que denunció a Doctors Hospital por venderle un Pepto Bismol en más de $6,000 pesos, Alena Kharissova junto al senador Waldo Fernández, presentaron una reforma para que los hospitales privados transparenten sus costos y los actualicen constantemente, para que los pacientes tengan una idea de cuánto tienen que pagar.

En entrevista, Alena y Waldo explicaron que con esta propuesta no buscan regular los costos ni precios de los hospitales; lo único que quieren es que informen a los pacientes sobre cuánto cuesta cada procedimiento o cada medicamento y ya poder decidir si lo aceptan o no.

“No podemos permitir que los hospitales no nos muestren nuestras cuentas, no podamos verificar lo que estamos nosotros usando en el hospital; entonces por eso se propone esta iniciativa de reforma”, dijo Alena Kharissova.

La reforma es a la Ley Estatal de Salud en donde se busca transparencia en los precios de los hospitales, obligándolos a publicar y actualizar los costos de sus procedimientos, medicamentos, insumos y servicios, supervisión obligatoria por parte de la Secretaría de Salud para que los hospitales cumplan.

Así mismo, que existan las sanciones para los hospitales que no transparenten sus costos, junto con un informe anual de sanciones y hospitales infractores, al igual que haya establecidas multas claras y una coordinación federal para que existan convenios que garanticen la transparencia tanto a nivel estatal como federal.

Por su parte, Waldo Fernández indicó que actualmente en el Senado ya se está trabajando en regulación de costos en pólizas de seguros; sin embargo, verán cómo agregar este tema a nivel federal.

“Hay que reconocer que cuando un ciudadano tiene la valentía de enfrentar al sistema, hay que respaldarla.

“Esta iniciativa también tiene una parte federal e invitamos a Alena al Senado para que comparezca y platique su caso para poder impulsar estas iniciativas”, dijo Waldo Fernández.

Tanto Alena como Waldo, acompañados del dirigente del Partido Verde, Edgar Salva Tierra, y la diputada local Claudia Chapa y el diputado Mario Soto, entregaron la iniciativa en la oficialía de partes.

Alena Kharissova denunció públicamente a Doctors Hospital en Monterrey por cobros excesivos y prácticas irregulares durante su hospitalización.

Entre las anomalías que señaló están cargos inflados, como una caja de Pepto Bismol facturada en más de $6,600 pesos, el cobro de quirófano sin haberse utilizado y una noche extra de internación pese a que ya había sido dada de alta.

También acusó la falsificación de su firma en documentos hospitalarios, lo que su defensa considera un delito y ante esta situación, presentó quejas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Profeco, además de una denuncia penal ante la Fiscalía estatal.

En respuesta, Doctors Hospital informó que abrió una investigación interna, aplicó medidas disciplinarias y busca reforzar sus procesos para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Alena informó que ya tuvo su primera audiencia en donde están buscando llegar a una resolución de su caso.