Reforestan el Parque del Agua con 250 árboles nuevos

Voluntarios, autoridades y empresas sembraron 250 árboles y plantas nativas en Guadalupe como parte de una iniciativa ecológica.

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Con las manos en la tierra y con la meta de seguir recuperando espacios verdes, decenas de voluntarios se reunieron en el nuevo Parque del Agua, en Guadalupe, para participar en una nueva jornada de “Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor”, iniciativa impulsada por Fundación Azteca y HEINEKEN México.

Siendo la cuarta edición de la campaña en Monterrey, que a lo largo de sus diferentes jornadas en el país ya suma más de 30 mil árboles y plantas sembrados. En esta ocasión, el objetivo fue incorporar 250 individuos, entre árboles y plantas, principalmente especies nativas y adaptadas a las condiciones de la región, todo con el objetivo de dejar una huella verde en un área tan importante como la de Nuevo León.

“Pero la importancia de también estar plantando árboles, tener estos pulmones verdes, para que se siga desarrollando ese espacio que a veces es necesario para este tipo de calores… egresar la biodiversidad al centro de las ciudades, seguir captando agua, recargar nuestros acuíferos, nuestro subsuelo para poder tener más agua para la zona metropolitana, y también obviamente mejorar la calidad del aire de la ciudad capturando el carbono”.

Por su parte, Inti Perez Castillo, Directora de Sustentabilidad de HEINEKEN México, concretó la importancia de cómo la unión entre diferentes organismos fue clave para realizar este tipo de jornadas efectivas. “La verdad es que esta iniciativa de un nuevo bosque para brindar un mundo mejor es un ejemplo de las acciones colaborativas que se pueden tener entre sectores impulsados por el sector empresarial junto con ONG como Fundación Azteca y, en este caso, también la Agencia de Cooperación Técnica Alemana en conjunto con autoridades gubernamentales locales.”

La jornada también busca involucrar a la ciudadanía en el cuidado de los espacios que son recuperados, ya que, de acuerdo con los organizadores, el trabajo no termina con la plantación de los árboles, como lo menciona César Rivas, director de Emprendimiento y Sostenibilidad de Fundación Azteca de Grupo Salinas.

“Esto no queda en una sola jornada. Tenemos el compromiso de darle seguimiento a todos los árboles y plantas que estamos aquí plantando el día de hoy en esta jornada.”

Desde el nuevo Parque del Agua, los participantes plantaron las especies que formarán parte de este espacio, en una jornada que también busca generar conciencia sobre la importancia de conservar las áreas verdes y sumar esfuerzos entre autoridades, empresas y sociedad.

La campaña continuará con nuevas jornadas en otros puntos del país, mientras que sus organizadores hicieron un llamado a que la reforestación y el cuidado de los árboles no se limiten a estos eventos, sino que formen parte de las acciones cotidianas de la ciudadanía.