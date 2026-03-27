Reforesta San Pedro legado verde en espacios públicos

Las variedades fueron seleccionadas por su resistencia a las condiciones climáticas, así como por su capacidad de adaptación ante plagas y enfermedades

Como parte de una estrategia ambiental vinculada al próximo Mundial de Futbol de 2026, San Pedro puso en marcha un programa de reforestación urbana que contempla la plantación de 500 árboles en distintos espacios públicos.

La iniciativa arrancó con una jornada de plantación en la intersección de las avenidas Gómez Morín y Lázaro Cárdenas, en la zona conocida como La Diana. En esta primera etapa se colocarán alrededor de 20 árboles nativos, entre los que destacan especies como crespones, ébanos, huizaches y mezquites.

El evento fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y el secretario de Servicios Públicos, Miguel Avila; junto con ciudadanos, participaron en la siembra de los primeros ejemplares.

Las variedades fueron seleccionadas por su resistencia a las condiciones climáticas de la región, así como por su capacidad de adaptación ante plagas y enfermedades, lo que permitirá un mantenimiento más eficiente.

El proyecto no se limita a este punto, ya que contempla la intervención de diversos espacios urbanos como parques, plazas, camellones, rotondas y andadores, priorizando aquellas zonas que cuentan con infraestructura de riego o que pueden ser atendidas mediante sistemas alternativos como el uso de pipas.

Objetivo para dejar un legado verde a ciudadanía de San Pedro

Farah Giacoman indicó que este proyecto es para dejar un legado verde a la ciudadanía y no se trata de embellecer áreas públicas solo para el Mundial FIFA 2026, sino es atender una necesidad.

"Este es un programa que desde que inició la administración lo empezamos y a hacer, ahorita, por el tema del Mundial, pues lanzamos este legado, tratando de plantar en las zonas donde haga más falta", comentó el edil sampetrino.

En cuanto a la distribución de responsabilidades, la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad será la encargada de plantar 300 árboles, mientras que el organismo San Pedro Parques contribuirá con otros 200 ejemplares, sumando así la meta establecida.

Por su parte, Ávila detalló que la plantación de estos ejemplares no se enfocará en una sola área, sino que se aprovecharán todos los espacios donde sea posible colocar un árbol durante lo que le resta a la administración.

"Tenemos la misión de donde se pueda plantar un árbol, sea chiquito, grande el lugar, ponerlo. Entonces, pues así vamos a seguir, es decir, de aquí a que acabe la administración, sin detenernos, vamos a sembrar árboles en cualquier punto que la tierra nos lo permita.", indicó Avila.

Como elemento distintivo, cada uno de los árboles contará con una placa conmemorativa alusiva al “Legado rumbo al Mundial 2026”, reforzando el carácter simbólico de la iniciativa.

Finalmente, se informó que la intervención en Gómez Morín también incluyó la reposición de árboles previamente retirados debido a su deterioro, con lo que se busca recuperar y mejorar la imagen urbana de esta importante vialidad.