Refinería de Cadereyta intensifica monitoreo por malos olores

Pemex y autoridades ambientales federales y de Nuevo León reforzarán las inspecciones y el monitoreo en la Refinería de Cadereyta y su zona de influencia

La Refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex) será nuevamente objeto de inspecciones y monitoreo ante los reportes de malos olores registrados en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey.

Autoridades ambientales federales y del Gobierno de Nuevo León acordaron reforzar los trabajos junto con Pemex para determinar de dónde provienen las emisiones y, con base en los resultados, establecer las medidas que correspondan.

El acuerdo se tomó tras una reunión técnica realizada el jueves 3 de septiembre y un recorrido por las instalaciones de la refinería, donde las autoridades revisaron las acciones realizadas hasta ahora.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que el pasado 31 de agosto realizó una visita de inspección a la Refinería de Cadereyta.

🔖 Tarjeta Informativa | Autoridades ambientales y Pemex refuerzan inspección y monitoreo ante reportes de olores en Monterrey.



🔗 https://t.co/p95ljynDCN pic.twitter.com/LK2ENjHdgA — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 4, 2026 Los resultados de esa revisión todavía se encuentran en proceso de evaluación, por lo que las autoridades no han establecido hasta ahora que la refinería sea el origen de los olores reportados. Mientras continúa el análisis, las instituciones acordaron fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas para determinar la fuente de las emisiones. Buscarán otras posibles fuentes de emisiones El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, realizará una evaluación en las áreas de la zona metropolitana que previamente fueron identificadas. Los trabajos incluirán el monitoreo de contaminantes para detectar posibles fuentes de emisiones y contar con elementos técnicos que permitan determinar el origen de los olores. Además, con apoyo de Pemex, continuará la vigilancia ambiental en el área de influencia de la Refinería de Cadereyta. Semarnat validará los resultados Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) participará con asistencia técnica para revisar y validar los resultados de las evaluaciones. Con esa información, las autoridades definirán las acciones necesarias para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.