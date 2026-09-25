Reduce Nuevo León homicidios 76% pese a crecimiento poblacional

La entidad alcanzó una población récord, al tiempo que reporta una disminución en homicidios, robos y otros delitos de alto impacto

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En los últimos cinco años, la población de Nuevo León creció aceleradamente, colocando a ciudadanos y autoridades frente a nuevos retos; sin embargo, al menos en materia de seguridad, los indicadores han mejorado de manera notable.

Datos oficiales evidencian que, en ese periodo, la población aumentó 8.5%, mientras que delitos graves como los homicidios se desplomaron casi 80%.

Este miércoles, durante la Mesa de Construcción de Paz, el gobernador Samuel García presumió que otros delitos del fuero común, como los robos, también cayeron 90% en las últimas tres décadas. Esto significa que en 2026 se registran los mejores indicadores en esa materia desde 1997.

Además, un análisis de Info 7 reveló que, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en enero de 2021, cuando recién iniciaba la administración de Samuel García, se cometían en promedio 2.55 homicidios al día.

En contraste, en lo que va de septiembre de 2026 la cifra es de 0.6 homicidios diarios, una reducción de 76 por ciento.

Por otra parte, en 2020 la población de Nuevo León era de 5 millones 784,442 habitantes. Para 2025 ascendió a 6 millones 274,840, según la Encuesta Intercensal 2025, lo que representa un crecimiento de 8.5 por ciento.

Crece población de Nuevo León sin repunte de delitos

A pesar de registrar un crecimiento demográfico sin precedentes y superar los 6.27 millones de habitantes, Nuevo León reporta los índices de delitos patrimoniales más bajos de las últimas tres décadas, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el gobierno estatal.

García detalló que la entidad sumó casi medio millón de habitantes en los últimos cinco años, además de registrar un importante incremento en el número de viviendas y en el parque vehicular en comparación con 1997.

Sin embargo, este crecimiento poblacional, habitacional y vehicular no se ha traducido en un repunte de la delincuencia.

Las estadísticas del fuero común muestran un contraste marcado respecto a los registros de hace 30 años.

“El doble de gente, el doble de viviendas y este año cerramos con el mejor número en cuanto a robos a casa habitación”, destacó el gobernador de Nuevo León.

Reportan bajas en robos y delitos de alto impacto

El reporte oficial presentado ante autoridades estatales, federales y militares destaca reducciones históricas en los principales delitos patrimoniales y de alto impacto, entre ellos robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículo.

A estas reducciones se suman los delitos de alto impacto, con disminuciones significativas que incluyen una caída de hasta 90% en homicidios y de 95% en feminicidios, además de una reducción en los secuestros.

Gana Nuevo León terreno para atraer inversión

Los avances en seguridad también se reflejaron en la evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde Nuevo León escaló posiciones en el eje de Estado de derecho, uno de los factores más relevantes para la atracción de inversiones, la instalación de nuevas plantas industriales y el desarrollo de centros de datos.

De acuerdo con el organismo, la entidad avanzó ocho posiciones para ubicarse en el quinto lugar nacional en este indicador, que mide aspectos relacionados con la seguridad, la certeza jurídica y las condiciones para la actividad económica.

“El IMCO, en su Índice de Competitividad Estatal 2026, evalúa precisamente la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión”, señaló el gobernador Samuel García.

Van por red de 40,000 cámaras

Para fortalecer aún más la seguridad en el estado, la estrategia gubernamental contempla ampliar la capacidad de vigilancia del C5.

Actualmente, el sistema interconecta alrededor de 20,000 cámaras, entre infraestructura estatal, municipal, de transporte y movilidad; sin embargo, la meta de la administración es alcanzar las 40,000 cámaras mediante la integración de sistemas privados de comercios e industrias a través del programa Ponte Nuevo.

Para consolidar esta red, el gobierno estatal sostendrá reuniones de trabajo con cámaras empresariales, directivos de la iniciativa privada y representantes de Coparmex, con el objetivo de revisar presupuestos y sumar esfuerzos que permitan mantener la incidencia delictiva a la baja, pese al dinamismo y crecimiento económico que experimenta Nuevo León.

“En 2026 tenemos el doble de gente, el doble de viviendas, tres veces más vehículos y una reducción significativa de los delitos”, señaló el gobernador al comparar los indicadores actuales con los registrados desde 1997.