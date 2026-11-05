Reduce Nuevo León 25% los homicidios dolosos durante octubre

De acuerdo con autoridades, esta disminución permitió que la entidad se ubicara en el lugar 17 a nivel nacional, que representa un avance de 10 posiciones

Nuevo León registró durante octubre una reducción del 25 por ciento en los casos de homicidio doloso, en comparación con el mismo mes de 2025, y del 73 por ciento respecto a 2024, uno de los años con mayor incidencia de este delito.

Así lo dieron a conocer el gobernador Samuel García Sepúlveda y el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, durante una edición de Nuevo León Informa, dedicada al balance de seguridad al cierre del mes.

De acuerdo con las autoridades, esta disminución permitió que la entidad se ubicara en el lugar 17 a nivel nacional, lo que representa un avance de 10 posiciones respecto a 2024.

“Hay que considerar que estas cifras tienen que ver con los mejores de las últimas dos décadas”, especificó Escamilla, secretario de Seguridad.

El funcionario también señaló que la reducción se ha reflejado en los 51 municipios del estado. Entre los que destacan se encuentran Santiago, Mina y Marín, con una disminución del 100 por ciento respecto a 2025; mientras que El Carmen y Zuazua reportaron reducciones superiores al 80 por ciento, y San Nicolás y Apodaca, de más del 70 por ciento.

Por su parte, García Sepúlveda atribuyó estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas en la entidad y destacó que se han alcanzado pese al crecimiento poblacional que registra Nuevo León, con al menos 300 mil habitantes más por año.

“Si uno compara los censos en 2008-2009 éramos la mitad de gente de la que hoy tenemos”, dijo.