La estrategia incluyó visitas a 1,080 hogares, recorridos preventivos y mejoras urbanas, además de servicios de atención y resguardo para mujeres víctimas

A menos de tres meses de haber puesto en marcha la Estrategia de Intervención Integral y Atención Sistémica (ELLAS), las cinco colonias de Juárez consideradas prioritarias lograron salir de la lista de los 10 sectores con mayor incidencia delictiva, según los reportes semanales de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado, mediante un esquema que combina vigilancia policial, atención especializada a mujeres, intervención comunitaria y rescate de espacios públicos.

Las acciones se focalizaron en Vistas del Río, Mirador de San Antonio, Valle de Santa Isabel, San Francisco y Monte Kristal, sectores seleccionados por concentrar el mayor número de reportes por violencia familiar.

“Es un gran honor poder hacer equipo con el Estado, porque en Juárez estamos trabajando para que ninguna mujer se sienta sola y sepa que cuenta con un Gobierno que la escucha, la protege y la acompaña”, señaló la alcaldesa.

Intervienen cinco colonias de Juárez

El despliegue operativo arrancó con una intervención de 10 semanas en Vistas del Río para posteriormente extenderse a los otros cuatro sectores.

Como parte de estas acciones en campo, se visitaron 1,080 hogares a través de tres operativos de la Red de Acción Unificada, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres municipal y la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVF).

Además, se efectuaron 130 recorridos preventivos, perifoneo comunitario y la entrega de 1,832 trípticos con líneas de emergencia y rutas de denuncia.

Crean Secretaría de las Mujeres y Casa de Tránsito

En materia de infraestructura y resguardo, señalaron, la administración municipal destacó la creación de la primera Secretaría de las Mujeres en Juárez, que cuenta con tres sedes, una de ellas operando las 24 horas, la habilitación de una Casa de Tránsito para víctimas en situación de vulnerabilidad y la instalación de botones de emergencia en domicilios de vecinas voluntarias.

De manera paralela al despliegue de seguridad, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente intervino el entorno físico de las cinco colonias para reducir factores de riesgo nocturnos y mejorar la convivencia vecinal.

Las cuadrillas municipales repararon e instalaron luminarias, eliminaron nueve tiraderos clandestinos, podaron 90 árboles y realizaron labores de deshierbe en 41,127 metros cuadrados, retirando un total de 300 toneladas de residuos sólidos, 20 toneladas de basura vegetal y 400 llantas.

Con la implementación de este modelo diseñado por la Secretaría de las Mujeres estatal, el municipio indicó que busca consolidar la reducción delictiva atendiendo tanto la vigilancia operativa como las causas estructurales y ambientales de la violencia familiar en las comunidades.