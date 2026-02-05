Redada deja 24 detenidos por narcomenudeo en García

Aunque no se dio a conocer las colonias que fueron intervenidas se presume que el operativo se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un total de 24 detenidos, droga y vehículos asegurados, fue el saldo de una redada implementada por policías municipales en García.

Aunque no se dio a conocer las colonias que fueron intervenidas se presume que el operativo se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

Durante la incursión de la policía, se logró la detención de 24 personas relacionadas con la presunta distribución de droga.

Durante el dispositivo, la policía en García logró el decomiso de 400 dosis de droga conocida como cristal.

Así como 60 de Marihuana , 28 dosis más de cocaína y siete de piedra de cocaína.

Los efectivos municipales aseguraron siete vehículos y una réplica de arma de fuego.

Entre los detenidos, se dio a conocer que hay sujetos que tan buscados por robos u asaltos a negocios y personas.

Cada uno de ellos y los indicios asegurados quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público.