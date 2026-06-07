Red Ambiental suma 31 unidades para el Mundial 2026

Red Ambiental inició operaciones en Guadalupe en diciembre de 2024 y desde entonces ha impulsado diversas acciones para fortalecer la cobertura del servicio

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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente , la empresa Red Ambiental invirtió más de 100 millones de pesos en la incorporación de 31 nuevas unidades recolectoras para fortalecer el servicio de limpieza en el municipio de Guadalupe, como parte de los preparativos del municipio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La renovación de la flotilla busca garantizar la eficiencia en la recolección de residuos durante uno de los periodos de mayor actividad para la ciudad, que se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Nuevas unidades buscan fortalecer la operación municipal

Las unidades entregadas cuentan con sistemas de compactación de alta eficiencia, motores de bajas emisiones y tecnología enfocada en mejorar tanto la seguridad de los operadores como el desempeño de las labores de recolección.

La presentación de los nuevos vehículos se realizó en el estacionamiento del Parque Tolteca, donde autoridades municipales y directivos de la empresa destacaron la importancia de mantener una infraestructura operativa capaz de responder a las necesidades de una ciudad que se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Horacio Guerra Marroquín, presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, señaló que la inversión refleja la confianza de la compañía en el crecimiento de Guadalupe y en el desarrollo de Nuevo León.

"Invertimos más de 100 millones de pesos en la renovación de la flota, y eso es una prueba de la confianza que tenemos en México, en Guadalupe y en una administración comprometida con brindar mejores servicios a sus ciudadanos".

Mejora percepción ciudadana sobre el servicio

La modernización de la flotilla ocurre en un contexto donde la percepción de los ciudadanos sobre el servicio de recolección ha mostrado avances en los últimos años.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la satisfacción de los habitantes de Guadalupe con este servicio pasó de 84 por ciento en 2023 a 90 por ciento en 2025, reflejando una mejora en la evaluación de uno de los servicios públicos más importantes para la vida cotidiana.

El alcalde Héctor García García destacó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre el municipio y la empresa encargada de la recolección.

"Estamos muy contentos con el cambio que logramos en el servicio de recolección de residuos".

Reconocen labor de trabajadores de limpieza

Durante el evento también se reconoció el trabajo que diariamente realizan los operadores y personal encargado de la recolección, quienes recorren las distintas colonias del municipio para mantener limpias las calles y espacios públicos.

El presidente municipal resaltó el esfuerzo que implica esta actividad y el papel que desempeñan los trabajadores para garantizar la continuidad del servicio.

Por su parte, los operadores manifestaron estar preparados para afrontar el incremento en la actividad que se espera durante los días de competencia y los eventos relacionados con el Mundial.

"Ya estamos muy listos esperando a que se haga la inauguración para que como siempre le echemos todas las ganas en el trabajo con estas unidades nuevas, los días cuando haya partido y en general en todas las colonias".

Guadalupe se prepara para recibir visitantes

Red Ambiental inició operaciones en Guadalupe en diciembre de 2024 y desde entonces ha impulsado diversas acciones para fortalecer la cobertura y eficiencia del servicio.

Con la incorporación de estas 31 unidades, el municipio busca responder a las exigencias de una ciudad que se alista para recibir visitantes de distintas partes del mundo, manteniendo la limpieza urbana y reforzando uno de los servicios esenciales para la imagen y funcionamiento de la ciudad durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.