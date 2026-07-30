Red Ambiental amplía flota para recolección en Apodaca

Red Ambiental incorporó nuevas unidades a su flota para fortalecer el servicio de recolección de residuos y atender el crecimiento de Apodaca

Como parte de la estrategia para responder al constante crecimiento urbano de Apodaca, Red Ambiental incorporó cuatro unidades de reciente modelo al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

Con esta ampliación, la empresa alcanza una flota de 44 vehículos, lo que permitirá fortalecer la cobertura y garantizar un servicio más eficiente y oportuno para las familias de la ciudad.

El banderazo de salida de las nuevas unidades fue encabezado por representantes del Gobierno de Apodaca, de la Secretaría de Servicios Públicos y directivos de Red Ambiental, quienes destacaron la coordinación entre la administración municipal y la iniciativa privada para mantener un servicio de calidad.

Durante el evento, Héctor Castillo, director de Asuntos Gubernamentales de Red Ambiental, y Ricardo Lozano, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, resaltaron la importancia de sumar infraestructura y capacidad operativa para responder a las necesidades de la población.

Red Ambiental fortalece la recolección de residuos en Apodaca

También se destacó que la incorporación de estos camiones permitirá ampliar la capacidad operativa, optimizar los tiempos de atención en todo el territorio municipal y reforzar el servicio en las nuevas colonias. Asimismo, se reconoció el trabajo de los colaboradores de Red Ambiental y del personal de Servicios Públicos, quienes diariamente contribuyen a mantener la ciudad en óptimas condiciones.

“Reforzamos la capacidad de recolección en Apodaca ante el crecimiento de la población y la incorporación de nuevas colonias. Esto nos permitirá optimizar los tiempos de atención y mantener la calidad del servicio que prestamos en el municipio”, señaló Héctor Castillo.

El directivo enfatizó que el objetivo principal es asegurar que el servicio continúe prestándose con la puntualidad que distingue a la empresa.

“Esta es una muestra de nuestro compromiso por garantizar una recolección oportuna en los hogares. Los vecinos identifican nuestras unidades por el sonido de la campana, que ya es un símbolo de Red Ambiental. Continuaremos pasando puntualmente, en los días y horarios establecidos, para mantener la calidad del servicio que nos caracteriza”, afirmó.

Inversión supera los 77 millones de pesos

Castillo informó que la inversión destinada a las nuevas unidades supera los 77 millones de pesos y resaltó que los camiones cuentan con tecnología que favorece tanto la eficiencia operativa como la protección del medio ambiente.

“La inversión es superior a los 77 millones de pesos. Son unidades amigables con el medio ambiente y su diseño permite al operador tener una mejor visibilidad de los peatones y del entorno. Además, cuentan con sistemas que facilitan la recolección y hacen más eficiente toda la operación”, explicó.

Las nuevas unidades, de la marca Volkswagen y de reciente modelo, están equipadas con sistemas de rastreo satelital GPS, tecnología para optimizar las rutas de recolección y mecanismos que reducen el impacto ambiental de la operación.

Actualmente, Red Ambiental cuenta con una plantilla de más de 135 colaboradores que diariamente realizan las labores de recolección en Apodaca, incluso bajo condiciones climáticas adversas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

Mejora la satisfacción ciudadana con el servicio

Los resultados de este esfuerzo también se reflejan en la percepción ciudadana.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, realizada por el INEGI, la satisfacción de la población de Apodaca con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos aumentó de 91 por ciento en 2023 a 94 por ciento en 2025.

Este esfuerzo coordinado entre el Gobierno municipal y la iniciativa privada busca consolidar a Apodaca como un municipio más limpio y ordenado, además de reflejar el compromiso de Red Ambiental con su lema: “Somos mucho más que los de la basura”.