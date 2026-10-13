Recuperan tres de los cinco autos robados de lote en Monterrey

Además, las autoridades aseguraron una Chevrolet Silverado 2016, señalada como uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el robo

Tras el reporte del robo de cinco vehículos de un lote de autos en Monterrey, autoridades recuperaron tres de las unidades y detuvieron a un adolescente de 16 años presuntamente relacionado con los hechos.

Recuperan tres vehículos y aseguran otras dos unidades

Entre las unidades recuperadas se encuentran un Kia Óptima 2015, un Toyota RAV4 2014 y una Jeep Cherokee 2018.

Además, las autoridades aseguraron una Chevrolet Silverado 2016, señalada como uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el robo, así como una Ford Edge 2013, que habría sido robada con violencia y utilizada para escapar del sitio donde fue localizada la Silverado.

Continúa el operativo para localizar vehículos robados

De acuerdo con las investigaciones, los responsables llegaron al establecimiento en dos vehículos, rompieron los cristales de la oficina y sustrajeron cinco automóviles que estaban a la venta.

La Fiscalía informó que el operativo continúa para localizar un Jeep Patriot 2011, también robado del establecimiento.

Las investigaciones siguen en curso para determinar la participación de los involucrados en el robo.