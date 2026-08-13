Recuperan motocicleta robada y detienen a joven en Guadalupe

En el sitio fue detenido Luis Fernando “N”, de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica

Una motocicleta con reporte de robo fue recuperada por elementos de la Policía de Guadalupe, quienes además detuvieron a un joven de 19 años señalado por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo.

La movilización comenzó luego de que la Central de Radio del C4 alertara a los policías operativos sobre una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, los agentes localizaron la unidad cuando circulaba por avenida San Rafael, en su cruce con Moroleón, en la colonia San Rafael.

Los oficiales le marcaron el alto al conductor y, tras verificar los datos de la motocicleta color rojo, confirmaron que había sido reportada como robada el pasado 1 de agosto, en la colonia Rincón de Guadalupe.

En el sitio fue detenido Luis Fernando “N”, de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el delito de equiparable al robo de vehículo.