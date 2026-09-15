Recuperan motocicleta robada y detienen a dos en Monterrey

La motocicleta fue robada la tarde del domingo en la colonia México 86, donde estaba estacionada afuera de un domicilio.

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Policías de Guadalupe recuperaron una motocicleta que había sido robada, logrando ubicarla por ocho horas después, por medio del sistema inteligente del C4.

El robo fue reportado en la colonia México 86. La motocicleta estaba estacionada afuera de un domicilio.

Con las características de la unidad, los policías mantuvieron la búsqueda y ampliaron la cobertura de calles durante la noche.

El seguimiento llevó a los oficiales hasta el cruce de Molino 40 y avenida Chapultepec, en la colonia Buenos Aires, en Monterrey.

En ese lugar interceptaron la unidad y detuvieron a Yahir Ernesto, de 18 años, y Rolando, de 38.

La motocicleta fue asegurada y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de equiparable a robo de vehículo.