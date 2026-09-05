Recuperan motocicleta robada en Guadalupe; detienen a conductor

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su probable participación en el delito de robo de vehículo.

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Policías de Guadalupe recuperaron una motocicleta con reporte de robo y detuvieron a un hombre que la conducía, apenas tres días después de que fuera robada en el municipio de Escobedo.

La localización ocurrió luego de que el sistema de monitoreo inteligente del C4 detectara la motocicleta circulando sobre la Avenida Benito Juárez, por lo que los elementos desplegaron un operativo para ubicarla.

Minutos después, los policías localizaron la unidad estacionada afuera de una Carnicería Ramos, en la colonia Las Huertas, donde intervinieron al conductor.

Al revisar los datos de la motocicleta, el C4 confirmó que contaba con reporte de robo del 31 de agosto de 2026, cuando fue sustraída mientras permanecía estacionada afuera de un domicilio de la colonia Buena Vista, en Escobedo.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel, de 26 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su probable participación en el delito de robo de vehículo.