Recuperan motocicleta con reporte de robo y detienen a dos

Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre y una mujer que circulaban en una moto con reporte de robo tras ser detectados por cámaras del C$

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Gracias al sistema de monitoreo inteligente del C4, elementos de la Policía de Guadalupe lograron recuperar una motocicleta con reporte de robo y detener a dos presuntos implicados, luego de un operativo de seguimiento que se extendió hasta el municipio de Juárez.

La unidad fue detectada por las cámaras de vigilancia cuando circulaba sobre la avenida Pablo Livas, lo que permitió activar un despliegue coordinado por parte de los elementos operativos.

Tras el seguimiento en tiempo real, los oficiales lograron ubicar la motocicleta y darle alcance en el cruce de la avenida Coahuila, en la colonia Monteverde, en Juárez.

En el lugar fueron detenidos Donaldo Román, de 32 años, y Mayra Yuliana, de 29 años, quienes viajaban a bordo de la unidad.

Luego de verificar la información en la base de datos del C4, las autoridades confirmaron que la motocicleta contaba con reporte de robo sin violencia desde el pasado 3 de mayo, en la Colonia Alamedas de la Hacienda.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde enfrentarán las investigaciones correspondientes por el delito equiparable al robo de vehículo.