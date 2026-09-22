Recuperan más de 235 mil pesos tras robo; detienen a tres

Tres hombres fueron detenidos en el Centro de Monterrey; les aseguraron dos armas, droga, más de 235 mil pesos y un celular de la víctima.

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Tres hombres originarios de Jalisco fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalados como sospechosos de participar en el robo con violencia de una casa de cambio ubicada sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Mitras Norte.

De acuerdo con la autoridad, las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los presuntos involucrados salió del establecimiento y abordó un Nissan Versa con placas de Jalisco, vehículo que posteriormente fue ubicado afuera de una torre de departamentos en el Centro de Monterrey.

Tras recibir un reporte sobre personas armadas en el edificio, los policías acudieron al lugar e ingresaron con autorización del personal de seguridad. En el piso 12 localizaron y detuvieron a Ismael “N”, de 28 años; Alfredo “N”, de 27, y Carlos “N”, de 46 años.

Durante la captura, los oficiales aseguraron dos armas de fuego, 28 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, 235 mil 290 pesos en efectivo y un teléfono celular que, según la autoridad, pertenecía al encargado de la casa de cambio. La víctima señaló que del establecimiento habrían sido sustraídos 350 mil pesos y 3 mil 700 dólares.

Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el robo y en otros hechos delictivos. El vehículo también fue asegurado como parte de las indagatorias.