Recuperan laptops robadas de terreno baldío en colonia Talleres

Oficiales de la Policía de Monterrey recuperaron esta mañana de viernes, una docena de laptops que fueron robadas de un negocio de agencia publicitaria ubicada en el Fraccionamiento Bernardo Reyes, del municipio de Monterrey.

Elementos de las autoridades municipales se percataron que uno de los aparatos contaba con GPS y apuntaba hacia la colonia Talleres.

Al desplazarse hasta el lugar, se percataron que era un terreno baldío. Entre la maleza, encontraron una mochila color negro que contenía 12 laptops, una tableta y un teléfono celular.

Autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades.

¿Cómo se percataron del robo?

Trabajadores de una agencia publicitaria dieron a conocer el despojo de los artículos cuando arribaron a las instalaciones de la avenida Alfonso Reyes, el pasado 04 de noviembre.

Se presume que el robo ocurrió durante la noche y la madrugada de este jueves, cuando el inmueble permanecía sin ser vigilado.

Se presume que son 18 el total de los artículos robados durante este acto delincuencial.