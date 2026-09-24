Recuperan en persecución auto robado en el Centro de Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el robo ocurrió durante la madrugada en el cruce de Colón y Amado Nervo en la colonia Industrial

Un Nissan Tsuru en color blanco, que había sido reportado como robado durante la madrugada, fue recuperado por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser detectado mediante las cámaras del C4 cuando circulaba por calles del Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo ocurrió durante la madrugada en el cruce de Colón y Amado Nervo en la colonia Industrial, donde fue sustraído el vehículo con placas SCC-719-B.

Fue alrededor de las 10:00 horas cuando operadores del C4 detectaron las placas del automóvil, que contaban con reporte de robo, por lo que alertaron a elementos de la Policía de Monterrey.

Los uniformados ubicaron el Nissan Tsuru y comenzaron una persecución sobre la avenida Washington en su cruce con Zuazua del Centro de Monterrey, hasta que finalmente lograron darle alcance sobre la calle Galeana, entre 5 de Mayo y Washington.

En el sitio, los policías aseguraron el vehículo y detuvieron a un hombre, quien viajaba a bordo del automóvil al momento de la persecución. Fuentes policiales indicaron que el detenido fue identificado como Jesús “N” de 28 años.

El Nissan Tsuru quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que el hombre detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica y establecer su posible relación con el robo ocurrido durante la madrugada.