Recuperan en Monterrey vehículo robado en San Pedro

El vehículo modelo 2018 fue localizado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones tras un reporte emitido a finales de septiembre.

Un vehículo Audi Q2 que había sido robado del estacionamiento de un centro comercial en San Pedro, recuperado en calles de la colonia Tampico, en Monterrey.

De acuerdo con la corporación de seguridad, el hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando el propietario regresó al sitio donde había estacionado su automóvil y descubrió que ya no se encontraba.

Tras recibir el reporte, elementos municipales recabaron información para dar seguimiento al caso.

Fue hasta el 6 de octubre cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron y aseguraron el vehículo modelo 2018, luego de confirmar que contaba con reporte de robo.

El automóvil quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones y realizar los trámites correspondientes para su entrega al propietario.