Recuperan en Monterrey un Tsuru robado al norte de la ciudad

La distancia entre el punto donde ocurrió el robo, en la colonia Mirasol, y el sitio donde fue encontrado el vehículo es de aproximadamente 10 kilómetros.

Un auto que había sido reportado como robado días atrás fue reputado por elementos de la Policía de Monterrey. Se trata de un Nissan Tsuru en color rojo, con placas 1 PK-45, el cual fue robado cuando se encontraba estacionado afuera de la vivienda de su propietario, sobre la avenida Cabezada, en la colonia Mirasol, al norte del municipio.

El automóvil fue localizado en la colonia Niños Artilleros, luego de que oficiales que realizaban recorridos de vigilancia lo detectaran sobre la calle Pascual Ortiz Rubio, entre Primera y Segunda Privada, a escasos metros de la avenida Bernardo Reyes y frente a un domicilio.

De acuerdo con una fuente policiaca, al preguntar a los vecinos si el vehículo pertenecía a alguien de la zona, estos aseguraron que no. Minutos después, a través de la central de radio, los elementos confirmaron que se trataba de la misma unidad que había sido reportada como robada este mismo mes.

Autoridades permanecieron en el lugar a la espera de las diligencias correspondientes.