El reporte se realizó en Ruiz Cortines y Martín de Zavala, en el área del estacionamiento de la Central de Autobuses “Apolo”

Una camioneta que cuenta con reporte de robo fue localizada siete horas después por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Estrella.

El reporte se realizó en Ruiz Cortines y Martín de Zavala, en el área del estacionamiento de la Central de Autobuses “Apolo”.

En el lugar se ubicó la camioneta Toyota Avanza en color gris, cuyo propietario interpuso la denuncia correspondiente.

Confirman reporte de robo en Santa Catarina

Oficiales de esta corporación realizaban un recorrido por el sector, cuando detectaron que dicho vehículo se encontraba estacionado y al revisarlo, se confirmó que era el mismo que tiene reporte de robo del día de hoy en Santa Catarina, a las 02:30 horas.

El vehículo fue llevado al depósito oficial, mientras se llevan a cabo las indagatorias de rigor.