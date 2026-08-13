Recuperan en Guadalupe vehículo robado en Monterrey; cae hombre

La alerta fue detectada por el sistema de cámaras inteligentes del C4 de Guadalupe, que logró identificar el paso del automóvil

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Un vehículo que había sido reportado como robado en el Centro de Monterrey fue localizado en Guadalupe mediante las cámaras inteligentes del C4, lo que permitió además la detención de un hombre presuntamente relacionado con el delito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, la propietaria había dejado estacionado el automóvil el domingo sobre las calles Padre Mier y Aldama, en el primer cuadro de Monterrey.

Sin embargo, al regresar por su vehículo el martes alrededor de las 14:00 horas, la mujer se percató de que ya no se encontraba en el sitio, por lo que realizó una predenuncia.

La alerta fue detectada por el sistema de cámaras inteligentes del C4 de Guadalupe, que logró identificar el paso del automóvil y darle seguimiento hasta determinar su ubicación.

Aproximadamente dos horas después, policías municipales localizaron el vehículo sobre el cruce de las calles Fresno y avenida Benito Juárez, en la colonia Chula Vista.

En el sitio fue detenido Daniel Alonso, de 60 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por el delito de equiparable al robo de vehículo.

Las autoridades señalaron que la activación de la predenuncia permitió que el sistema de videovigilancia diera seguimiento al automóvil hasta lograr su recuperación.