Recuperan dos motocicletas robadas y detienen a tres en Juárez

Las detenciones ocurrieron en distintos puntos del municipio, como parte del Operativo Calles en Orden implementado por la Secretaría de Seguridad

Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por policías municipales de Juárez luego de ser sorprendidas en posesión de dos motocicletas que contaban con reporte de robo vigente.

Las detenciones ocurrieron en distintos puntos del municipio, como parte del Operativo Calles en Orden implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El primer caso se registró en la colonia Los Laureles, donde los uniformados detectaron a un adolescente de 17 años que conducía una motocicleta Italika FT150, modelo 2025, en color gris con negro y sin placas de circulación.

Al realizar una revisión de los datos de la unidad, los policías confirmaron que tenía un reporte de robo vigente en el municipio de Guadalupe, por lo que procedieron con la detención del menor.

En una segunda intervención, durante recorridos de vigilancia sobre la avenida Las Torres, en su cruce con la calle Eucalipto, en la colonia Paseo del Prado, los elementos detectaron otra motocicleta Italika FT150, en color rojo con negro, que circulaba a exceso de velocidad y sin placas.

Al verificar la información de la unidad, confirmaron que también contaba con reporte de robo, relacionado con hechos ocurridos en la colonia Centro de Juárez.

En este segundo caso fueron detenidos Edgar, de 24 años, y Andrea, de 26, quienes viajaban a bordo de la motocicleta.

Los tres detenidos, junto con las unidades recuperadas, quedaron a disposición del Ministerio Público. En el caso del adolescente, fue turnado ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes, mientras que los otros dos enfrentarán una investigación por el delito de equiparable a robo de vehículo.