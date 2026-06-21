Recuperan cuerpo tras derrumbe en pedrera de Escobedo

Las labores de rescate se prolongaron por más de un día debido a las complicadas condiciones del terreno, además del riesgo constante de nuevos desprendimientos

Luego de 32 horas de su desaparición , cuerpos de auxilio lograron rescatar este viernes el cuerpo sin vida del trabajador que había quedado atrapado tras un derrumbe en una pedrera del municipio de Escobedo.

El accidente se registró alrededor de las 04:00 horas del jueves en la empresa Gemsa, ubicada sobre Camino a las Pedreras, a la altura del kilómetro 3.5, en el área de extracción y procesamiento de piedra caliza, cuando presuntamente una parte del cerro colapsó mientras se realizaban labores de extracción de material.

La víctima fue identificada como Dagoberto Rodríguez Escalona, de 42 años, quien presuntamente operaba maquinaria pesada al momento del derrumbe y quedó sepultado entre toneladas de roca y escombro.

Las labores de rescate se prolongaron por más de un día debido a las complicadas condiciones del terreno, además del riesgo constante de nuevos desprendimientos, lo que obligó a los rescatistas a trabajar con extrema precaución durante todo el operativo.

De acuerdo con información proporcionada en el lugar, las maniobras de recuperación fueron particularmente complejas, ya que una parte del cuerpo se encontraba en la zona baja del derrumbe, mientras que otra quedó en una parte elevada del cerro colapsado.

Debido a esta situación, fue necesario implementar maniobras especializadas para poder completar la recuperación. Entre los recursos utilizados destacó el apoyo de un helicóptero de Protección Civil, el cual participó en las labores para facilitar el acceso a las zonas de difícil alcance.

Finalmente, cerca de las 12:00 horas de este viernes, los rescatistas lograron concluir la recuperación del cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron colocados en una zona segura para que peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia realizaran las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

Elementos de Proxpol, en coordinación con Protección Civil del Estado, mantuvieron el resguardo del área y brindaron apoyo durante todo el operativo.