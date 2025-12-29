Recuperan cuerpo que flotaba dentro estanque en Galeana

Cuerpos de rescate acudieron hasta el lugar para colaborar en las labores de rescate de un hombre sin vida, quien aparentemente fue reportado como desaparecido

Autoridades municipales recuperaron el cuerpo de un hombre que flotaba dentro de un estanque durante la madrugada de este domingo, en el municipio de Galeana.

De acuerdo con las autoridades, fue un hombre quien reportó el hallazgo en el ejido de San José del Vergel, en límites con Coahuila.

Elementos de Protección Civil del municipio en conjunto con peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado colaboraron para la recuperación del cuerpo.

Al lugar también acudió personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Municipal para constatar el hecho.

Al revisarlo, se percataron que no llevaba identificación alguna, y en ninguna parte de su anatomía mostraba signos de violencia.

Esperarán que sea la autopsia la que determine la causa de su deceso.

Familiares confirman la identidad del fallecido

A través de redes sociales, una usuaria compartió una publicación en la que se detalla la identidad del fallecido.

De acuerdo con la usuaria, se trata de Alberto Cruz Chávez, a quien apodaban "El Borrego". Este hombre fue reportado como desaparecido hace unos días, después de acudir a una fiesta.

Afirmó que los restos de su familiar serán trasladados hacia Nueva Galeana, para darle el último adiós. Además, agradeció a las personas que colaboraron para dar con la ubicación de este hombre.