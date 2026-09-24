Recuperan camioneta con reporte de robo y detienen a una mujer

A través del C4 de Pesquería, se identificó la camioneta con reporte de robo circulando por la zona de Dulces Nombres en dirección a Valle de Santa María

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Elementos de Seguridad de Pesquería recuperaron una camioneta con reporte de robo y detuvieron a una mujer por su probable participación en hechos relacionados con este delito.

Fue a través del C4 de Pesquería, se identificó la camioneta Chevrolet Cheyenne con reporte de robo circulando por la zona de Dulces Nombres en dirección a Valle de Santa María.

Tras la alerta, una unidad de la Policía Municipal logró interceptar el vehículo. En ese momento, un hombre descendió de la camioneta y huyó a pie hacia una zona de maleza, mientras que en el lugar fue asegurada Sonia “N”, de 36 años.

Al verificar los datos de la camioneta, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, correspondiente a un hecho registrado el 22 de septiembre en la colonia Rincón de Huinalá, en el municipio de Apodaca.

La mujer detenida y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.