Recuperan camión robado de empresa de materiales en Monterrey

Fuerza Civil localizó la unidad en la Carretera Nacional, a la altura de La Estanzuela, luego de que el presunto responsable la abandonara y huyera

La Policía de Santiago, Fuerza Civil y Policía de Monterrey, lograron recuperar un camión de plataforma propiedad de una reconocida empresa de materiales para construcción, el cual había sido reportado como robado.

El reporte fue recibido a través del Centro de Inteligencia para la Vigilancia, donde los propietarios del negocio informaron sobre el robo de la unidad utilizada para la entrega de materiales.

Tras dar seguimiento al reporte, uno de los propietarios logró ubicar el vehículo a la altura de la zona de La Estanzuela, en Monterrey, donde solicitó el apoyo de una unidad de Fuerza Civil que patrullaba por la zona.

Al percatarse de la presencia del propietario, quien reconoció al conductor como un trabajador de reciente ingreso, el presunto responsable abandonó la unidad y huyó del lugar.

Elementos de Fuerza Civil aseguraron el camión sobre la Carretera Nacional, a la altura de Soriana La Estanzuela, mientras que policías de Santiago y Monterrey establecieron un perímetro de seguridad para continuar con las labores de búsqueda y las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar al presunto responsable y ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.