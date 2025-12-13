Recuperan caja de tráiler robada tras persecución; detienen a 4

Fuentes consultadas señalaron que al llegar al punto los uniformados encontraron la caja y procedieron a detener a cuatro hombres que se encontraban en el área

Una persecución que inició en el municipio de Escobedo y se extendió hasta Apodaca por el Periférico permitió a policías municipales recuperar una caja de tráiler que había sido robada y detener a cuatro hombres presuntamente involucrados en el atraco.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos comenzaron alrededor de las 22:00 horas cuando una conductora de transporte de carga circulaba por la zona de Ciénega de Flores.

En ese punto, cinco individuos la abordaron y la mantuvieron amenazada mientras la obligaban a seguir su ruta. Bajo presión, la mujer condujo por el Libramiento, y fue a la altura del complejo de la empresa Mattel donde los agresores la amarraron y la abandonaron en el tractocamión, mientras se llevaban únicamente la caja con dirección hacia Apodaca.

Aprovechando un descuido de los delincuentes, la víctima logró pedir auxilio a una unidad de Proxpol que transitaba por la zona. Tras narrar lo sucedido, proporcionó las características de la caja y los agentes iniciaron su búsqueda inmediata.

Minutos después, el sistema GPS del remolque permitió ubicarlo en una pensión de tráileres situada sobre la carretera Santa Rosa, en Apodaca, hasta donde arribaron los elementos municipales.

Fuentes consultadas señalaron que al llegar al punto los uniformados encontraron la caja y procedieron a detener a cuatro hombres que se encontraban en el área.

En la revisión inicial surgió el dato de que uno de los implicados afirmó trabajar para un presunto generador de robos carreteros, conocido por el apodo de “El Mala Cara”, asociado a atracos en carreteras como la Colombia, Monclova y Laredo.

La carga asegurada consistía en rines para tractocamión, mercancía de alto valor en el mercado ilícito. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer la posible operación de una red más amplia de robo de transporte en la región.

Las autoridades ministeriales asumirán la carpeta correspondiente mientras continúan las indagatorias para identificar al resto de los implicados y determinar si la banda opera con mayor alcance en la región.