Recupera policía de San Pedro camioneta con reporte de robo

La Policía del municipio de San Pedro localizó y recuperó una camioneta que había sido reportada como robada.

El aviso fue emitido por el propietario al C4, luego de que su empleada doméstica escuchara ruidos y observara a un hombre intentando ingresar a la vivienda, en la colonia Las Privanzas.

Minutos después, los dueños confirmaron la desaparición del vehículo, valuado en alrededor de un millón 300 mil pesos, además de varios artículos personales que estaban dentro: mochilas, un par de tenis y vestidos de noche.

Con el reporte activo, las cámaras de videovigilancia detectaron la camioneta circulando por Alfonso Reyes y Real de San Agustín. A partir de esa ubicación, unidades municipales comenzaron un operativo de seguimiento.

El vehículo fue interceptado poco después, en el cruce de Alfonso Reyes y Dublín. Ahí fue detenido el conductor, identificado como Andrés “N”, de 30 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La camioneta fue asegurada y el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.