Recupera Guadalupe terreno de antigua empresa REMOSA

El municipio demolió la barda perimetral y comenzó a limpiar el predio, que será intervenido por etapas para convertirlo en un espacio de uso comunitario

Con la demolición de la barda perimetral, el municipio de Guadalupe inició los trabajos de acondicionamiento e intervención en el terreno que ocupaba la antigua empresa REMOSA, un espacio que durante años permaneció en el abandono.

El alcalde Héctor García supervisó personalmente las labores en las que participan de forma coordinada las dependencias de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Salud, Participación Ciudadana, Seguridad Pública y Protección Civil.

Durante el recorrido, también destacó que se ejecutará un proyecto integral en beneficio de la ciudadanía.

“Ya iniciamos a limpiar este lugar que durante tantos años estuvo abandonado y que la gente nos pedía ayúdenos, porque aquí había insalubridad, inseguridad, obviamente un gran riesgo para la gente, ya empezamos a demoler, para poder tener limpio primero, tener seguro a favor de la gente y entonces empezamos a planear un buen proyecto que sirva a la comunidad”, señaló el edil durante el recorrido.

El plan de recuperación del inmueble, conseguido recientemente en comodato tras haber sido punto de acumulación de basura y actividades delictivas, contempla una ejecución por etapas.

En un inicio, el predio albergará una dependencia municipal para luego transformarse en un espacio deportivo y de esparcimiento.

Para definir el uso final del terreno, el municipio mantendrá comunicación constante con habitantes de las colonias La Fuente, Exposición, Exposición Modelo, San Diego, Anyana y El Sabino, integrando sus propuestas a fin de atender las necesidades de los sectores aledaños.