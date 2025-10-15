Recuerdan vecinos a Irma, mujer asesinada en iglesia de García

La noticia del asesinato consternó a la comunidad y a vecinos del sector quienes la recordaron como una mujer muy trabajadora y servicial

Mientras que su casa permanece bajo resguardo de la Fiscalía, vecinos de la mujer asesinada en una iglesia, la recuerdan como una mujer servicial.

Las investigaciones en torno a la muerte de quien trabajaba como empleada en la iglesia Juan Pablo Segundo, en la colonia Misión de San Juan, continúan para esclarecer el caso.

Por disposición de la Fiscalía estatal, la casa donde habitaba junto con su familia en esa misma colonia permanece resguardada por policías del municipio de García.

La noticia del asesinato consternó a la comunidad y a vecinos del sector ubicado en las calles de Misión Los Arcos y Misión San Miguel.

Habitantes que conocieron y convivieron con la víctima, la recuerdan como una mujer muy trabajadora y servicial.

“Siempre ayudó a la gente, era una persona muy buena y tranquila” dijo Consuelo Hernández.

De la misma forma María, quien vive a dos casas del domicilio de Irma, explica lo generoso que era.

“No tengo palabras para describir, era una mujer muy buena, ayudaba a la gente, a mí me apoyó varias veces”.

Aseguró estar consternada por lo que le sucedió a una mujer que su vida era ayudar en la iglesia y a la comunidad.

Irma fue asesinada por su esposo la mañana del lunes minutos después de haber llegado al templo ubicado sobre la calle Misión San Miguel y Misión Los Arcos.

Su pareja utilizó un cuchillo para sorprenderla y atacarla en varias ocasiones.

Después de la agresión el presunto homicida se dirigió a su casa y le avisó a sus hijos.

En el interior del hogar, el inculpado intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo.