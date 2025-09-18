Recuerdan familias los estragos del huracán Gilberto

Sobrevivientes al paso del huracán Gilberto calificaron como un milagro el poder salir con vida tras la trágica experiencia

El Gilberto fue el huracán más fatídico del siglo 20 en Nuevo León. A 37 años de su paso el recuerdo es imborrable.

Fueron tantos los cientos o miles de muertos que nunca hubo una cifra oficial.

Miles de damnificados, una enorme ola de destrucción y mucho dolor.

La noche del día 16 y madrugada del 17 de septiembre de 1988 este huracán categoría 5 desbordó el río Santa Catarina.

La colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, fue creada para reubicar a los damnificados.

Los sobrevivientes lo pueden contar porque alcanzaron a salirse de sus viviendas antes de que el cauce se desbordara.

A la familia de doña Francisca no le importó dejar todo su patrimonio en la colonia Trabajadores para ponerse a salvo.

Fue el fenómeno más devastador y las familias tienen claro que se salvaron por un milagro.

Sí, muchos vivieron un milagro mientras que muchos otros vivieron por la peor furia del huracán del siglo 20 en Nuevo León.