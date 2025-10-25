Recuerdan familiares a hermanitos que murieron en incendio

De acuerdo con las primeras versiones, Rafael y Marcelo se encontraban solos en la planta alta de la vivienda en el momento en que inició el fuego

“Eran juguetones como todo niño. Traviesos, juguetones pero al final de cuentas pues son niños”, fueron las palabras con las que Samuel Hernández recordó a sus sobrinos Rafael y Marcelo, los dos pequeños que perdieron la vida en un incendio registrado en un domicilio de la colonia Ejidal Los Remates, al sur de Monterrey.

Samuel vive justo frente al domicilio siniestrado, marcado con el número 5529 sobre la calle Valle Azul, esquina con Valle del Norte, donde la tragedia sorprendió a la familia durante la noche del jueves.

De acuerdo con las primeras versiones, Rafael y Marcelo, de apenas cuatro años de edad, se encontraban solos en la planta alta de la vivienda en el momento en que inició el fuego, sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

“No me encontraba, si no pues también hubiera hecho lo posible para entrar a rescatarlos, pero no me encontraba”, expresó el tío visiblemente consternado.

La madre de los menores fue identificada como Beatriz Juárez, una mujer joven que habitaba la casa junto con sus hijos, gemelos, su pareja y la abuela de los pequeños, la señora Myriam.

Según Protección Civil del estado, el fuego se propagó rápidamente debido a materiales plásticos almacenados en la vivienda, lo que impidió que los menores pudieran salir. Ambos quedaron atrapados en una habitación de la planta alta.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos Nuevo León acudieron al lugar y, tras sofocar las llamas, ingresaron al domicilio, donde lamentablemente encontraron a los dos niños sin vida.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

Aún en la zona está el acordonamiento que se realizó para sofocar las intensas llamas que alcanzaron gran altura, visible por el hollín aún en las paredes de la planta alta del domicilio.

Si bien aún no se ha determinado oficialmente las causas, el domicilio no cuenta con medidor de luz.