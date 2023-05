Recrimina Colosio a jueces que evitan clausurar negocios

Pide Luis Donaldo Colosio que se respeten las atribuciones del municipio para actuar contra negocios que violen el reglamento

Por: Fernando González

Mayo 30, 2023, 10:43

El presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, declaró esta mañana que se han levantado 95 actas administrativas en contra del bar Distrito F, pero dicho lugar esta amparado ante un juez federal.

En ese establecimiento dos personas murieron y cinco resultaron lesionadas por un ataque con armas de fuego, ayer lunes por la mañana.

“Esta es una situación que frustra mucho a los municipios porque nosotros cuando queremos hacer actos de clausura, actos de suspensión por estar fuera de horario, cuando los estamos cazando inmediatamente salen a relucir amparos que le permiten a estos establecimientos reanudar sus actividades violando el reglamento municipal como si nada. Dónde carajos está la autonomía municipal, si realmente un juez federal le va a decir al municipio a qué hora puede exigirle a los locales que cierren sus puertas”, declaró Colosio

Abundó que no pueden clausurarlos, multarlos y cerrarlos por abrir fuera de horario ya que son tres jueces administrativos los que les levantan las suspensiones y les permiten operar.

Prometió Colosio “cazar” dichos establecimientos sin cansancio hasta que un juez respete las atribuciones municipales.

Informó que el día de hoy buscará entablar el diálogo con el estado para “reordenar” el sistema de emisión de licencias de alcoholes.

Respecto al Distrito F, dio a conocer Colosio que el último operativo que se hizo a dicho establecimiento fue el pasado 14 de mayo, de lo cual pidió apoyo de la autoridad federal respete las atribuciones del municipio.

“Necesitamos precisamente ese apoyo de que cuando nosotros generamos una clausura se mantenga clausurado el establecimiento y que no un tercero que no vive en Monterrey o que no vive la realidad de Monterrey venga y diga que no pasa nada”.

Por último, señaló que se estudia una posible sanción en contra de los jueces que no permiten al municipio clausurar dichos establecimientos.

“Lo estamos revisando lo estamos estudiando porque más allá de una sanción es una llamada de atención para la judicatura no necesariamente es un tema para los jueces sino para que la judicatura realmente revalúe sus criterios al momento de impartir justicia porque lo que sucedió ayer derivado de esos amparos eso no es justicia”, indicó.