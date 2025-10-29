Recortan clases en primaria por falta de baños

de acuerdo con madres de familia, hace tres semanas la vieja tubería de barro del plantel colapsó dejando inoperantes los excusados

Solo dos horas de clases presenciales al día llevan los alumnos de una primaria en Guadalupe debido a la falta de baños funcionales.

La escuela, de nombre Ángel García Treviño en la colonia Nuevo León, sufre desde entonces una reducción en las actividades académicas.

“No están haciendo prácticamente nada los niños, aquí solo hacen una o dos actividades y es nulo el aprendizaje que están llevando ahorita. “Nos mandan los trabajos por WhatsApp, pero no es lo mismo hacerlo en la casa”, lamentó una madre de familia llamada Selina.

Al menos tres oficios se han entregado de parte del plantel a la Secretaría de Educación para que cambie la tubería, sin embargo, el apoyo no llega.