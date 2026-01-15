Recorren Monterrey para ofrecer apoyo en trámites y servicios

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó que se encuentran a diposición de los ciudadanos para brindar soluciones en tiempo real

Con el fin de acercar los servicios y trámites del Gobierno del Estado a la ciudadanía, titulares y directores de 14 dependencias ofrecieron estas facilidades a los residentes de la colonia Valle Verde, en Monterrey.

Durante los recorridos contemplados en el programa "Ayudamos en tu Colonia" alrededor de 55 servicios gratuitos fueron brindados.

Participación Ciudadana a disposición de nuevoleoneses

El Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todos y Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó que se encuentran a diposición.

“Estamos todas las semanas todo el Gabinete caminando y tocando sus puertas para ponernos a la orden y escucharlos”.

Por su parte, vecinos coincidieron en que enfrentan un grave problema de servicios públicos y basura en el arroyo, por lo que el secretario aseguró que será la administración estatal quien resuelva dicha situación.

“El Gabinete del Gobernador Samuel García se va a encargar de darle una solución a ese tema”, afirmó Acosta.

En tanto, la secretaria de Igualdad, Martha Herrera mencionó que mantiene un contacto directo y permanente con los habitantes, por lo que reiteró su agradecimiento por su activa participación.

“Queremos que Nuevo León se siga convirtiendo en ese mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, y la única manera de lograrlo es con participación ciudadana y una red que nos permita hacer comunidad”, puntualizó Herrera.

En estos servicios se ofrecieron desde lentes, aparatos ortopédicos, inscripción a programas sociales y trámites, hasta soluciones en tiempo real como reparaciones de Agua y Drenaje.