Recorren fraccionamiento campestre en busca de restos humanos

Elementos ministeriales y de Fuerza Civil se adentraron en la carretera que dirige de Montemorelos a Rayones pasando la comunidad El Pastor

El grupo de antisecuestro de la Agencia Estatal de investigaciones buscan restos humanos en un fraccionamiento campestre.

La intensa movilización de ministeriales, apoyados con elementos de Fuerza Civil, recorrió un fraccionamiento campestre.

Las autoridades se adentraron en la carretera que dirige de Montemorelos a Rayones pasando la comunidad El Pastor.

Los agentes recorrieron el fraccionamiento campestre que se encuentra localizado en las faldas de la Sierra Madre.

Tras varios minutos de la inspección los elementos se retiraron sin éxito alguno.

Fue desde tempranas horas de la mañana que se encontraban recorriendo los alrededores.