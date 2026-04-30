Recorren colonia Tierra y Libertad para atender a residentes

Esta brigada también incluyó vacunación, gestorías sociales, orientación jurídica, becas, trámites de registro civil e inscripción a los programas sociales

Con el propósito de ofrecer soluciones a los problemas de la comunidad, el Gabinete de la Secretaría de Igualdad recorrió este miércoles las calles de la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Monterrey.

Tras finalizar los recorridos, el secretario Félix Arratia destacó que la prioridad del programa es acercarse a la población y atender las inquietudes de los residentes en todas las colonias del Estado.

"El objetivo fundamental es poder dejar el escritorio fuera de nuestro horario laboral para venir a las casas, poder reunirnos y atender dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que sepan que el Gobierno del Estado, el Gobernador y las diferentes dependencias, están con ustedes para resolver los principales problemas y necesidades que hay en cada una de las casas.

Anduvimos caminando por las calles, atendiendo las necesidades, escuchando a los vecinos para lo más importante, poder, desde luego, resolver", aseguró.

A través de la tarjeta "Ayudamos a las Mujeres", el Gobierno del Estado brindará apoyo a todas las mujeres de la entidad.

"En cada uno de los municipios identificamos a las mujeres que tienen necesidad, para poder recibir esa prestación de los dos mil pesos mensuales. El día de hoy, sé que muchas de ustedes solicitaron información, algunas de otras ya traen el trámite avanzado. Sepan que estamos trabajando duramente para poder darles el apoyo", indicó.

Diagnosticarán 'casa por casa' para identificar principales necesidades de la población

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, señaló que en estas actividades también se lleva a cabo un diagnóstico para identificar las principales necesidades de la población, casa por casa.

"Yo les garantizo que nunca antes había habido un gobierno que saca a todo su gabinete y a sus secretarios, casa por casa, para escucharlos. Y algo que es bien importante, y es algo que vemos en todo el norte de la ciudad de Monterrey, es cómo han sido abandonados por las autoridades municipales. Y eso se ve, se ve en los baches, se ve en las luminarias y se ve en el rezago que hay", indicó.

Esta brigada también incluyó vacunación, gestorías sociales, orientación jurídica, becas, trámites de registro civil e inscripción a los programas sociales.