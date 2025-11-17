Recorre Waldo Fernández municipios para escuchar a ciudadanos

El senador recorrió los municipios de García y San Pedro para escuchar inquietudes, brindar acompañamiento y fortalecer su agenda de trabajo en territorio

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, mantuvo contacto directo con la ciudadanía durante el fin de semana, recorriendo los municipios de García y San Pedro para escuchar inquietudes, brindar acompañamiento y fortalecer su agenda de trabajo en territorio.

La jornada inició en el sector de San Pedro 400, donde el senador instaló un escritorio público.

Este espacio permitió a vecinas y vecinos exponer solicitudes, recibir orientación en trámites y compartir sus preocupaciones de manera directa.

Fernández destacó la importancia de estos ejercicios de atención.

“Desde campaña mi compromiso fue siempre regresar, estar en la calle, en contacto con la ciudadanía. Aquí es donde se conocen de verdad los problemas y donde se construyen soluciones”, afirmó el legislador.

Posteriormente, el senador se trasladó al municipio de García, donde participó en la entrega de frutas y verduras a las familias de la comunidad, reafirmando su compromiso con la población más vulnerable y destacando que el acceso a la alimentación digna es una prioridad.

“En García acompañamos a las familias con una entrega de frutas y verduras, gracias a la generosidad de empresarios y de la comunidad. Esto es un ejemplo de que las mejores soluciones siempre salen de la comunidad. Por eso, vamos a seguir presentes, trabajando hombro con hombro con las comunidades”, expresó Fernández.

El senador enfatizó que su presencia en las calles es complementaria a su labor legislativa.

Subrayó que tanto el Senado como las comunidades de Nuevo León son pilares de su compromiso por mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.

“Seguiré recorriendo cada rincón de nuestro estado. Mi trabajo es por y para la gente”, concluyó el legislador.