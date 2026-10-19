Recorre Felipe Canales mercadito de Jardines del Canadá

El aspirante dialogó con vecinos y comerciantes para promover la organización comunitaria y fortalecer la cercanía con la gente.

Entre saludos y conversaciones con comerciantes y familias, Felipe Canales recorrió este domingo el tradicional mercadito de Jardines del Canadá, acompañado por Luis Garza, integrante del Equipo de la Transformación en Escobedo.

Durante la visita, Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, destacó la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía y fortalecer la participación comunitaria desde las colonias.

A lo largo del recorrido, ambos escucharon las inquietudes de comerciantes y vecinos, intercambiaron puntos de vista y dialogaron sobre la importancia de preservar los avances alcanzados en Escobedo durante los últimos cinco años.

“Escobedo necesita seguir avanzando, apretar donde haga falta y hacer más duradera la transformación”, expresó Canales.

El aspirante subrayó que la organización territorial requiere cercanía con la población, capacidad de respuesta y seguimiento permanente a las necesidades de las comunidades.

“La Transformación se fortalece escuchando a la gente, organizando a nuestras comunidades y trabajando con seriedad para cuidar los avances que juntos hemos logrado”, señaló.

Por su parte, Luis Garza, maestro y aspirante a la Coordinación del Distrito Federal 3, participó en las conversaciones con los habitantes y destacó la importancia de impulsar la organización comunitaria, promover la buena convivencia y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

En estas actividades también participa Elisa Ramos, aspirante a la Coordinación del Distrito Federal 3, como parte del denominado Equipo de la Transformación.

Los integrantes del equipo coincidieron en que los avances de Escobedo son resultado del esfuerzo conjunto de ciudadanos, trabajadores, empresarios y autoridades, por lo que consideraron fundamental mantener la participación ciudadana y fortalecer la organización en las colonias.

Con este recorrido por Jardines del Canadá, el equipo refrendó su intención de mantener el diálogo directo con la población y escuchar las propuestas e inquietudes de quienes diariamente contribuyen a la vida económica y social del municipio.