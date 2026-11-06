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Recorre Equipo de la Transformación calles de Escobedo

Por: Danea Lázaro

05 Noviembre 2026, 14:23

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A través de asambleas informativas, reuniones y recorridos, llevan los principios de la Cuarta Transformación a más sectores de Escobedo.

Recorre Equipo de la Transformación calles de Escobedo

Felipe Canales y el Equipo de la Transformación continúan caminando por las calles de Escobedo para compartir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer el crecimiento con justicia social. 

A través de asambleas informativas, reuniones y recorridos, llevan los principios de la Cuarta Transformación a más sectores de Escobedo, promoviendo el proyecto de nación. 

Colonias como Laderas de San Miguel, Pedregal del Topo, Nogales, Topo Grande, Valles de San Francisco, Serranías, Girasoles, Provileon, Alianza y La Unidad, entre otras, han sido parte de estos recorridos. 

Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, señaló que informar también es transformar, al considerar que acercar el mensaje de la 4T a las familias fortalece las convicciones y la participación. 

Resaltó que el sentido de este trabajo es escuchar de frente, mantener el diálogo directo con la gente y conocer los problemas de los ciudadanos. 

En estos recorridos también se suman Luis Garza y Elisa Ramos, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional del Distrito 3 Federal. 

Con estas acciones, el Equipo de la Transformación continúa avanzando por Escobedo, llevando el mensaje de la 4T a más colonias.

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