Recorre Cristo Solitario calles de Monterrey hasta la Basílica

Roberto Villanueva cumple promesa de representar a Cristo y recorre alrededor de 6 kilómetros cargando una cruz hasta la Basílica de Guadalupe

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En solitario, con una cruz de madera de casi 100 kilos a cuestas y una corona de espinas reales, el ingeniero Roberto Villanueva, de 53 años, convirtió las calles del centro de Monterrey en un escenario de fe y reflexión durante el Viernes Santo.

“Yo siempre quise, dije, algún día, voy a representar a Cristo y por qué el Cristo Solitario porque lo hago para aquellas personas que se olvidan de que él murió por nosotros, de que nos levantamos sin levantar la cara y decir: señor, gracias por un día más. Lo hago por la gente que roba, que viola, que secuestra, que mata, que hiere”, expresó.

Vestido de blanco y azul, inició su Viacrucis en el cruce de las avenidas Colón y Félix U. Gómez.

No hubo azotes, solo su fe. Paso a paso avanzó por la avenida Colón, giró por Pino Suárez hacia el sur, cruzó Constitución y Morones Prieto, y se adentró en la colonia Independencia.

Su destino: la Basílica de Guadalupe. Seis kilómetros de trayecto.

Para las 8:30 de la mañana, había llegado. El rostro cansado, cubierto de sudor y con pequeñas gotas de sangre, evidenciaba la intensidad del recorrido, pero también la determinación de cumplir su promesa.

A lo largo del camino, aunque pocos se unieron, decenas de personas se detuvieron. Algunos grabaron, otros observaron en silencio. Hubo quienes oraron, juntaron las manos o simplemente levantaron la mirada.

Es la primera vez que Roberto Villanueva realiza esta acción. Explicó que lo hizo pensando en quienes no se arrepienten de sus actos, en quienes dañan a otros, en quienes roban, estafan o abusan de la nobleza ajena, pero también en aquellos que guardan rencor o se repliegan de la vida.

Su mensaje busca llegar a miles de personas, pero, sobre todo, a su familia. Roberto es originario de Tampico, Tamaulipas.