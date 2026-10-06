Recorre cónsul general complejo de asistencia social municipal

Autoridades locales recibieron a la representante canadiense para mostrarle áreas especializadas como el domo acuático y la cocina.

Con el objetivo de conocer el innovador modelo de atención social de la capital regiomontana, la cónsul de Canadá, Annabelle Larouche, realizó una visita oficial a las instalaciones de la recién rehabilitada Ciudad de la Inclusión del DIF Monterrey.

Durante el recorrido, la diplomática conoció de primera mano el nuevo Sistema para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente, un modelo único en el país diseñado para impulsar la autonomía de personas con discapacidad temporal o permanente.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezaron la comitiva de recepción. Oyervides compartió con la cónsul el proceso de transformación que requirió el espacio, el cual pasó de un estado de abandono a convertirse en un complejo digno, accesible y altamente especializado.

Por su parte, Larouche se mostró conmovida y elogió el alcance integral del proyecto, destacando su impacto familiar.

“Es muy impresionante. Se ve que es para cada etapa de la vida: desde cocinar y ordenar, hasta trabajar en los movimientos, la inclusión y las emociones. Me parece que es un servicio que puede ayudar a cambiar la vida de cada uno de los niños y adultos, pero también la de sus acompañantes”, expresó la funcionaria canadiense.

Las autoridades municipales y consulares recorrieron las áreas clave que integran esta nueva etapa del complejo de asistencia, entre las que destacan:

Domo Acuático y Unidad de Fisioterapia Integral para rehabilitación física.

Cocina Inclusiva, Mi Casita y Huerto Inclusivo, diseñados para el entrenamiento en tareas de la vida diaria.

Cámara de Estimulación Sensorial y Gimnasio Neuromotor.

Arte Terapia y una Guardería Inclusiva para la primera infancia.

Al encuentro también asistió la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, junto al equipo de especialistas de las distintas áreas de atención.