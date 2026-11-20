El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó un recorrido de supervisión por las obras que forman parte del Circuito Vial Cumbres, proyecto que contempla una inversión superior a los $238 millones de pesos y busca mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.
Durante la visita, el edil revisó los trabajos que se desarrollan en las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Alejandro de Rodas, donde las labores presentan distintos niveles de avance.
Revisan trabajos en Ruiz Cortines
En la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en el tramo de Castellana a Cumbres de San Agustín, se destinan más de $56 millones de pesos para intervenir 300 metros lineales.
El proyecto contempla tres carriles por sentido, banquetas, dos cruces peatonales y la instalación de 24 luminarias.
Actualmente, los trabajos registran un avance de entre 65 y 70 por ciento.
Entre las labores realizadas se encuentran el desmonte y parte de la pavimentación, además de trabajos de terracería, construcción de banquetas y alumbrado. También se intervienen las redes de agua potable, drenaje sanitario y gas.
Alejandro de Rodas registra 75% de avance
En tanto, la intervención de la avenida Alejandro de Rodas, entre Monte Everest y Castellana, presenta un avance del 75 por ciento.
Para esta obra se contempla una inversión superior a los $182 millones de pesos, con la construcción de tres carriles por sentido y banquetas a lo largo de 1,800 metros lineales.
En este punto ya concluyeron los trabajos de desmonte, terracerías, drenaje pluvial, agua potable y drenaje sanitario. Las labores continúan con la instalación de guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de gas y líneas eléctricas de media tensión.
De acuerdo con la previsión del proyecto, esta intervención podría quedar concluida durante diciembre.