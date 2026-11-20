Las obras representan una inversión superior a los $238 millones de pesos y registran avances de entre 65 y 75 por ciento.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó un recorrido de supervisión por las obras que forman parte del Circuito Vial Cumbres, proyecto que contempla una inversión superior a los $238 millones de pesos y busca mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

Durante la visita, el edil revisó los trabajos que se desarrollan en las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Alejandro de Rodas, donde las labores presentan distintos niveles de avance.

Revisan trabajos en Ruiz Cortines

En la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en el tramo de Castellana a Cumbres de San Agustín, se destinan más de $56 millones de pesos para intervenir 300 metros lineales.

El proyecto contempla tres carriles por sentido, banquetas, dos cruces peatonales y la instalación de 24 luminarias.

Actualmente, los trabajos registran un avance de entre 65 y 70 por ciento.

Entre las labores realizadas se encuentran el desmonte y parte de la pavimentación, además de trabajos de terracería, construcción de banquetas y alumbrado. También se intervienen las redes de agua potable, drenaje sanitario y gas.

Alejandro de Rodas registra 75% de avance

En tanto, la intervención de la avenida Alejandro de Rodas, entre Monte Everest y Castellana, presenta un avance del 75 por ciento.

Para esta obra se contempla una inversión superior a los $182 millones de pesos, con la construcción de tres carriles por sentido y banquetas a lo largo de 1,800 metros lineales.

En este punto ya concluyeron los trabajos de desmonte, terracerías, drenaje pluvial, agua potable y drenaje sanitario. Las labores continúan con la instalación de guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de gas y líneas eléctricas de media tensión.

De acuerdo con la previsión del proyecto, esta intervención podría quedar concluida durante diciembre.