Reconstruirá San Pedro rampa del puente Jiménez

El secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, pedirá a la empresa Dycusa, constructora original, que cubra el costo de la nueva obra

La rampa poniente del paso a desnivel de Morones Prieto y Jiménez también será sometida a una reparación por parte del municipio de San Pedro porque presenta hundimientos y filtraciones, pero parte del costo, que aún no se establece, lo tendrá que pagar la empresa Dycusa, del desarrollador Javier Ballí, que construyó la obra originalmente.

De hecho, esta empresa pagó el 75% de $46.6 millones de pesos que está costando la reparación de la rampa poniente y la cual lleva a cabo la empresa AGV S.A. De C.V.

La rampa oriente está siendo reconstruida desde el pasado 12 de septiembre, luego de que terminó por colapsar totalmente tras las lluvias de la tormenta tropical “Alberto”. antes de eso, se habían desprendido lozas de la pared sur que obligaron a su cierre.

El Secretario General de San Pedro, Luis Susarrey, afirmó que tras recibir reportes de vecinos, realizaron un estudio en la rampa poniente y se encontró que también tiene fallas.

“Sí se va a hacer la reparación porque empezamos a tener reportes de que se estaban registrando hundimientos y filtraciones y mandamos a estudio y resultó que sí la zona poniente también está igual de fregada que la zona oriente”, señaló.

Susarrey afirmó que ya no se pueden cobrar penalizaciones al constructor original, porque los tiempos para esta ya se vencieron, dado que la obra concluyó en marzo del 2018. Sin embargo, sí se le exigirá un pago tal como ocurrió en la primera parte.

“Más que penalización, se les va a pedir lana. Ellos van depositar al 75% de la etapa oriente y ahora les voy a pedir la mitad de la zona poniente; tienen que aceptar porque si no de este lado se procede de otra forma, es una manera amistosa de resolver una obra que en su momento se hizo mal”, indicó el funcionario.

Susarrey indicó que para no afectar la vialidad, se seguirá operando como hasta ahora con un carril de contraflujo en el sentido oriente de la calle lateral.

Señaló que buscan que la obra en su totalidad quede lista en marzo del 2025; para ello, le ampliará el contrato a la empresa AGV para que sea esta la que también realice el resto de los trabajos.

“Vamos a iniciar pues ya, simplemente vamos a negociar con la constructora para que ellos continúen y no tener que licitar porque si licito pierdo 45 días y pues no va a salir y no se va a terminar la hora en la fecha que nos comprometimos que no puede ser después de marzo”, expresó.

Abundó que no se va a reconstruir toda la rampa sino sólo la mitad de la parte norponiente que es la que da al río Santa Catarina.