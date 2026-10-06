Reconocen talento turístico con el Premio Estatal de Turismo 2026

En el marco del Día Mundial del Turismo, reconocieron a empresarios y prestadores de servicios por su contribución al estado.

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En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la ceremonia del Premio Estatal de Turismo 2026, donde fueron reconocidos empresarios, prestadores de servicios, instituciones y representantes del sector por sus contribuciones al desarrollo turístico del estado.

Durante el evento, realizado en el Museo de Historia Mexicana, el mandatario estatal destacó que el trabajo de la Secretaría de Turismo, encabezada por Maricarmen Martínez Villarreal, así como la proyección internacional generada por la Copa Mundial de la FIFA y la participación del sector privado, han contribuido a posicionar a Nuevo León como un destino con mayor presencia internacional.

“Hoy Nuevo León, lo digo con toda seguridad, hoy estamos en el mapa”, afirmó García Sepúlveda.

El gobernador señaló que el crecimiento turístico también se ha reflejado en áreas como el turismo médico, la conectividad aérea y el desarrollo de nuevos espacios para visitantes. Entre las acciones mencionó el impulso al Parque del Agua, en Guadalupe, así como la apertura de vuelos directos hacia destinos internacionales como Nueva York, París, Madrid y Tokio.

También adelantó que, mediante diversos convenios relacionados con la Torre Rise, considerada el edificio más alto de América Latina, la Secretaría de Turismo tendrá presencia en el inmueble y participará en la operación y promoción de las atracciones del mirador ubicado en los pisos 99 y 100.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que la actividad turística representa una fuente de empleo y desarrollo, además de contribuir a fortalecer la identidad y el orgullo de Nuevo León.

“Detrás de cada cifra hay personas que lideran, empresarias y empresarios, prestadores de servicio, instituciones creadoras y comunidades que todos los días apuestan por Nuevo León”, señaló.

Reconocen a representantes de 11 categorías

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos en 11 categorías, que abarcaron distintas áreas de la actividad turística.

En Turismo Gastronómico, el Premio Lulu Pedraza a la Cocina Tradicional fue otorgado a Sonya Santos, mientras que la categoría de Cocina de Vanguardia reconoció a la Sociedad Mexicana de Parrilleros.

En Turismo Cultural, la galardonada fue Victoria Kuhne; en Turismo Alternativo, Mauricio Garza Muguerza, por Aldea Matacanes; y en Turismo Médico, el Hospital TecSalud Zambrano Hellion.

También fueron reconocidos Capital Bus, por sus recorridos en la categoría de Turismo Urbano; Proshow, en Turismo de Reuniones; y Mauro Alberto Cantú, en Turismo Cinematográfico.

En Turismo Inclusivo, el reconocimiento fue para Carlos Palacios, por Grutas de García; mientras que en Promoción Turística Digital y Creación de Contenido se distinguió a Como Comí, canal de Ernesto y Gerardo.

La categoría de Turismo de Romance reconoció a Los Olivos, de Jorge y Malena Reyes.

Asimismo, se entregó una distinción especial a Jesús F. Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, por su trayectoria y aportaciones al sector hotelero y turístico del estado.

Además, 15 empresas y personas fueron reconocidas por su colaboración con la Secretaría de Turismo durante 2026, como parte de diversos proyectos y acciones encaminados a fortalecer la actividad turística.