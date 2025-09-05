Reconocen sus acciones por transformar realidades en NL

En la Semana de la Participación Ciudadana, NL premió a organizaciones y vecinos por su impacto social. El estado lidera en ONG en América Latina

En la Semana de la Participación Ciudadana, el gobierno de Nuevo León reconoció a los colectivos, organizaciones y grupos vecinales cuyas acciones están transformando realidades en todo el estado.

El gobernador Samuel García y el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, entregaron reconocimientos y premios económicos, destacando que el estado ha logrado ser el primer lugar en participación ciudadana a nivel nacional y el líder en ONG constituidas en toda América Latina.

“Nuevo León es, les puedo decir con toda seguridad, hoy es primer lugar en todo, primer lugar en seguridad, en economía, en reducción de pobreza, prácticamente en todo es primer lugar”, expresó García.

“Pero hay un dato que no ha salido, pero hoy lo corroboré, y es que Nuevo León este año por primera vez también le ganamos a Jalisco y somos el primer lugar en Participación Ciudadana.

“Y de nueva cuenta Nuevo León es el Estado con más ONG's constituidas de toda América Latina”, dijo el gobernador.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana subrayó las acciones, por pequeñas que parezcan, pueden generar un gran cambio.

“Una buena práctica no es solo una buena idea. Es acción que transforma. Es la prueba viva de que cuando la gente se organiza, cuando une fuerzas, lo que parecía imposible… empieza a suceder”, indicó el funcionario estatal.

Al evento también acudieron la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gutiérrez.

Ganadores por categoría

Organizaciones de la sociedad civil constituidas

1er lugar: Cultura Regenerativa A.C.

2º lugar: Buscadoras de Nuevo León A.C.

3er lugar: Modelo de Formación Integral Diseña el Cambio

Organizaciones no constituidas

1er lugar: Gente de los Condo, en los Condominios Constitución

2º lugar: Proyecto Vecindarios Impecables y Desarrollo Ambiental (VIDA)

3er lugar: SoroLAb: Saberes Compartidos

Categoría Vecinal

1er lugar: Junta de Mejoramiento del Poblado de Santa Rosa

2º lugar: Junta de Mejoramiento Bosques del Poniente, 3er Sector (Santa Catarina)

3er lugar: Semillitas de la Primavera

Mención especial: Zihuakali, Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Nuevo León.