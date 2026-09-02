Reconocen rezago educativo en municipios de ultra crecimiento

El secretario de Educación especificó que el rezago se da en los municipios de García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y Juárez, por el crecimiento poblacional

El secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, reconoció un rezago en infraestructura escolar en los municipios de ultra crecimiento.

En la conferencia de prensa "Nuevo León Informa”, especificó que el rezago se da en los municipios de García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y Juárez, por el crecimiento poblacional.

Sin embargo, garantizó que ningún niño se queda sin recibir educación básica; y en casos particulares hay alternativas como la de las clases en línea.

El funcionario reiteró que de aquí a diciembre se cumplirá con la entrega de 42 nuevas escuelas, actualmente en proceso de construcción, tal y como ya lo informó el gobernador Samuel García.

Además, detalló, se trabaja en la ampliación de aulas dentro de los planteles educativos.

Informó que persisten 84 aulas móviles y se les da mantenimiento hasta en tanto que no esté lista la infraestructura adecuada.